Scuola | Sasso Lega | ' pericolosa riapertura senza garanzie sicurezza'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che le certezze del ministro Azzolina in merito alla riapertura il 7 gennaio derivino da un più efficiente trasporto pubblico, dall'attivazione di impianti di ...Nonostante i fondi in più stanziati dal governo, i territori chiedono mezzi e personale, e insistono sugli orari di entrata e uscita dagli istituti differenziati ...Istituto Comprensivo “Sant’Angelo a Sasso” Via G. Pascoli, 2 – 82100 Benevento. Tel 0824 1909565 – Fax 0824 1909478. C.M. BNIC86000N – C.F. 92057610625. email: bnic86000n@istruzione.it. posta certificata bnic86000n@pec.istruzione.itA scuola anche a giugno e a luglio?La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di un suo intervento nella trasmissione ‘L’Aria di domenica’, in onda su La7, ha parlato anche della possibilità di allungare il calendario scolastico per recuperare le lezioni perse.Il deputato della Lega, Rossano Sasso, ha replicato alla ministra, bocciando il prolungamento del calendario ...Indirizzo: Istituto Comprensivo “Sant’Angelo a Sasso” Via G. Pascoli, 2 – 82100 Benevento. Tel 0824 1909565 Fax 0824 1909478. C.M. BNIC86000N