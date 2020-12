Sciopero magazzini Yoox | l' azienda | ' Nostra priorità salute e benessere dei lavoratori'

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero magazzini

Manifestazione davanti al magazzino che gestisce in appalto le merci di Yoox. I sindacati: "Un camion ha forzato la protesta" ...Lo denuncia dall'Interporto il Laboratorio Crash. La mobilitazione delle lavoratrici in appalto, in corso da settimane, proseguirà con un presidio al Nettuno sabato prossimo: "Il lavoro che l'azienda ...Secondo sciopero nei magazzini Yoox 20/10/2020. Nuovo sbarco nel Reggino: oltre 100 migranti, ci sono anche donne e bambini. X Factor, si rompe la magia tra i giudici: Blue Phelix e Vergo eliminati.(ANSA) - PAVIA, 10 AGO - Sono in sciopero oggi i dipendenti del magazzino di logistica Carrefour di Chignolo Po (Pavia), dopo il licenziamento di quattro lavoratori da parte della cooperativa...La cassa integrazione di otto mesi finisce con la richiesta di liquidazione della società, protestano i lavoratori di Punto Lombardia, il magazzino logistico che a Truccazzano stoccava derrate per...