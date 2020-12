Sciopero dei benzinai confermato ma ridotto (Di giovedì 10 dicembre 2020) confermato lo Sciopero dei benzinai da lunedì 14 dicembre, anche se ridotto: giorni e orari della serrata dei distributori La Commissione di garanzia per lo Sciopero nei servizi pubblici essenziali lancia un appello alla responsabilita’ e i gestori degli impianti di rifornimento dei carburanti rispondono, riducendo in maniera significativa la durata dello Sciopero previsto per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020)lodeida lunedì 14 dicembre, anche se: giorni e orari della serrata dei distributori La Commissione di garanzia per lonei servizi pubblici essenziali lancia un appello alla responsabilita’ e i gestori degli impianti di rifornimento dei carburanti rispondono, riducendo in maniera significativa la durata delloprevisto per… L'articolo Corriere Nazionale.

CarloCalenda : C’è qualcosa di profondamente stonato in questo sciopero. Famiglie e lavoratori meno garantiti devono subire disser… - NicolaPorro : Lo #sciopero dei ???????????????????? ???????????????? oltre ad essere fuori luogo e sbagliato è irrispettoso nei confronti di milion… - SkyTG24 : Sciopero dei benzinai confermato, ma ridotto dal 14 al 16 dicembre: ecco gli orari - eliadallaglio : RT @aledenicola: La cosa più tragicomica dello sciopero dei dipendenti del pubblico impiego? Non se ne è accorto nessuno. - alemurgia61 : RT @PoliticaPerJedi: Con dati un po' più consolidati l'adesione allo sciopero confederale del pubblico impiego del 9/11 è del 3,6%. Zero no… -