Sciopero dei benzinai confermato, ma ridotto dal 14 al 16 dicembre: ecco gli orari (Di giovedì 10 dicembre 2020) I sindacati hanno deciso di ridurre lo Sciopero degli impianti di distribuzione dei carburanti sia in rete ordinaria che su viabilità autostradale: lo stop si terrà dalla sera di lunedì 14 dicembre (le 19 per la rete ordinaria, le 22 per le autostrade) fino al primo pomeriggio di mercoledì 16 (alle 14 per le autostrade, alle 15 per la rete ordinaria), invece che fino alla mattina di giovedì 17, come precedentemente proclamato. Chiesti senso di responsabilità e ripresa confronto "La Commissione di garanzia per lo Sciopero nei servizi pubblici essenziali, scrive - non in modo meramente rituale - a governo, Parlamento e sindacati dei benzinai chiedendo senso di responsabilità e la pronta ripresa del confronto. Un forte e autorevole richiamo a tutte le parti coinvolte a cui la Categoria, con una comunicazione congiunta ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 dicembre 2020) I sindacati hanno deciso di ridurre lodegli impianti di distribuzione dei carburanti sia in rete ordinaria che su viabilità autostradale: lo stop si terrà dalla sera di lunedì 14(le 19 per la rete ordinaria, le 22 per le autostrade) fino al primo pomeriggio di mercoledì 16 (alle 14 per le autostrade, alle 15 per la rete ordinaria), invece che fino alla mattina di giovedì 17, come precedentemente proclamato. Chiesti senso di responsabilità e ripresa confronto "La Commissione di garanzia per lonei servizi pubblici essenziali, scrive - non in modo meramente rituale - a governo, Parlamento e sindacati deichiedendo senso di responsabilità e la pronta ripresa del confronto. Un forte e autorevole richiamo a tutte le parti coinvolte a cui la Categoria, con una comunicazione congiunta ...

CarloCalenda : C’è qualcosa di profondamente stonato in questo sciopero. Famiglie e lavoratori meno garantiti devono subire disser… - NicolaPorro : Lo #sciopero dei ???????????????????? ???????????????? oltre ad essere fuori luogo e sbagliato è irrispettoso nei confronti di milion… - MFragasso : Sciopero dei benzinai in arrivo: tre giorni di stop al carburante in città e in autostrada - Today_it : Confermato lo sciopero dei benzinai: distributori chiusi da lunedì - romatoday : Confermato lo sciopero dei benzinai: distributori chiusi da lunedì -