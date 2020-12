Sci di fondo | i convocati dell’Italia per Davos Pellegrino e De Fabiani le punte | presenti anche Graz e Hellweger

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il contingente italiano si fa più numeroso in vista dell’appuntamento sulla pista di(Svizzera), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo di sci di. Dopo essersi presentato all’esordio di Ruka (Finlandia) con sette atleti (4 uomini e 3 donne), il Bel Paese potrà contare su sedici rappresentanti, sette donne e dieci uomini. In programma una sprint in skating sabato 12 e l’individuale a cronometro in skating domenica 13 dicembre. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato tra le fila femminili: Greta Laurent, Lucia Scardoni, Elisa Brocard, Francesca Franchi, Cristina Pittin, Ilaria Debertolis e Anna Comarella. L’Italia ha infatti un pettorale in piùie al successo ottenuto da Debertolis nella passata edizione dell’OPA Cup, valso un pass in CdM. Laurent prenderà il via soltanto alla sprint, mentre nella prova ...