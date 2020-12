Sci alpino | Paris | “Stavo iniziando a bere e fare vita sregolata | la malga mi ha salvato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “L’infortunio è stata un’esperienza inedita, ho conosciuto un avversario nuovo. Sarò condizionato dal ricordo? No, perché non sono stato vittima di una caduta brutta e spettacolare: in curva ho sentito un dolore e mi sono subito fermato. Se mi avessero portato via in elicottero, forse vedrei il rientro in modo diverso”. Queste le parole di Dominikin un’intervista al Corriere della Sera. Il campione azzurro ha passato il 2020 a prepararsi per il rientro, e ora è pronto a tornare in pista per le gare ufficiali. Nel weekend si svolgeranno le prime gare di velocità della Coppa del Mondo di sciin Val d’Isere, è l’attesa per rivedere Domme a competere è tantissima. Manon ha parlato solo del presente. L’altoatesino si è soffermato sulla suadi parecchi anni fa, quando la sua carriera nello sci non ...