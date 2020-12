Sci Alpino, Paris: “Belle sensazioni, fantastico tornare in pista dopo tanto tempo” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo sciatore Alpino Dominik Paris, al rientro in un competizione in Coppa del Mondo sulla ‘Oreiller-Killy’ di Val d’Isère dopo il brutto infortunio subito undici mesi fa, ha raccontato le sue prime sensazioni: “Ho finalmente avuto di nuovo delle belle sensazioni. dopo tanto tempo, tornare in pista e in competizione, è stato proprio bello. Non ci sono altre parole. Gli organizzatori hanno lavorato tantissimo sulla pista, perché è nevicato, e ci sono dei tratti più duri, altri un po’ meno dove il terreno cede un po’. Però complessivamente siamo riusciti a fare questa prova ed è un bene”. “Ho studiato un po’ il percorso, ho visto la pista, capito i dossi. Già domani cercherò di fare un po’ meglio le ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo sciatoreDominik, al rientro in un competizione in Coppa del Mondo sulla ‘Oreiller-Killy’ di Val d’Isèreil brutto infortunio subito undici mesi fa, ha raccontato le sue prime: “Ho finalmente avuto di nuovo delle belletempo,ine in competizione, è stato proprio bello. Non ci sono altre parole. Gli organizzatori hanno lavorato tantissimo sulla, perché è nevicato, e ci sono dei tratti più duri, altri un po’ meno dove il terreno cede un po’. Però complessivamente siamo riusciti a fare questa prova ed è un bene”. “Ho studiato un po’ il percorso, ho visto la, capito i dossi. Già domani cercherò di fare un po’ meglio le ...

