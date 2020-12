Sci Alpino, CdM: Super-G in Val D’Isere anticipato a sabato, domenica la discesa (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020/2021 di sci Alpino questo weekend fa tappa in Val D’Isere, ma c’è già un piccolo cambio di programma. Gli organizzatori, infatti, a causa delle previsioni meteo avverse, hanno deciso di anticipare a sabato il Super-G e di far disputare la discesa domenica. La partenza resta fissata alle 10.30 per entrambe le gare. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020/2021 di sciquesto weekend fa tappa in Val, ma c’è già un piccolo cambio di programma. Gli organizzatori, infatti, a causa delle previsioni meteo avverse, hanno deciso di anticipare ail-G e di far disputare la. La partenza resta fissata alle 10.30 per entrambe le gare. SportFace.

