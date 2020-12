Sci alpino, cambio di programma in Val d’Isere: superG anticipato, il maltempo cambia tutto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Primo week-end dedicato alle discipline veloci per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 al maschile e subito problemi legati al maltempo. Gli organizzatori e la FIS sono stati costretti a cambiare il programma delle gare nel fine settimana sulla Oreiller-Killy di Val d’Isère, viste le previsioni meteo che non promettono bene. Domani ci sarà ancora spazio alle prove, sabato però non ci sarà come previsto la discesa libera, che è stata posticipata a domenica, sempre alle 10.30, ma il superG. Ricordiamo che in questi giorni è tornato ad assaggiare il massimo circuito internazionale Dominik Paris dopo il bruttissimo infortunio di undici mesi fa. gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Primo week-end dedicato alle discipline veloci per la Coppa del Mondo di sci2020-2021 al maschile e subito problemi legati al. Gli organizzatori e la FIS sono stati costretti are ildelle gare nel fine settimana sulla Oreiller-Killy di Val d’Isère, viste le previsioni meteo che non promettono bene. Domani ci sarà ancora spazio alle prove, sabato però non ci sarà come previsto la discesa libera, che è stata posticipata a domenica, sempre alle 10.30, ma il. Ricordiamo che in questi giorni è tornato ad assaggiare il massimo circuito internazionale Dominik Paris dopo il bruttissimo infortunio di undici mesi fa. gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 ...

sportface2016 : #SciAlpino, #CdM: #SuperG in #ValDIsere anticipato a sabato, domenica la discesa - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Dominik Paris in pista! “Buone sensazioni domani inizio a spingere”… - zazoomblog : Sci Alpino Paris: “Belle sensazioni fantastico tornare in pista dopo tanto tempo” - #Alpino #Paris: #“Belle… - sportface2016 : #SciAlpino, le parole di Dominik #Paris al rientro in gara dopo l'infortunio #fisalpine - AlePassanti : RT @OA_Sport: Chiacchierata con Mika. Che potrebbe tornare in velocità a St. Anton, a gennaio, su una pista difficile. Sarà dominante ai #M… -