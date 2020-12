Sassuolo, conferenza stampa De Zerbi: «Il Benevento non sarà mai un nemico» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro il Benevento Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro il Benevento. Queste le sue parole. ROMA – «Non è sottovalutato il pareggio di Roma. La partita bisogna dividerla tra prima l’espulsione e dopo l’espulsione. In 11 contro 11 abbiamo fatto benissimo e potevamo andare in vantaggio e avremmo meritato». RITORNI – «Abbiamo dei giocatori fuori fondamentali che dobbiamo recuperare altri che stanno giocando e che devono recuperare una condizione ottimale. Dobbiamo ritornare presto ad avere un qualità del gioco molto alta però ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico delRoberto Deha parlato inalla vigilia della sfida di domani sera contro ilIl tecnico delRoberto Deha parlato inalla vigilia della sfida di domani sera contro il. Queste le sue parole. ROMA – «Non è sottovalutato il pareggio di Roma. La partita bisogna dividerla tra prima l’espulsione e dopo l’espulsione. In 11 contro 11 abbiamo fatto benissimo e potevamo andare in vantaggio e avremmo meritato». RITORNI – «Abbiamo dei giocatori fuori fondamentali che dobbiamo recuperare altri che stanno giocando e che devono recuperare una condizione ottimale. Dobbiamo ritornare presto ad avere un qualità del gioco molto alta però ...

