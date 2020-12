Sanzioni | ma solo dopo il voto in Ungheria | così Berlino ha ottenuto l' ok di Orban sul Recovery fund

Saturnianin : La democrazia occidentale garantisce una vita ricca solo ai paesi del 'miliardo d'oro'. Tutte le altre democrazie s… - targeno : @roby267 @EnricoStefano Le commissioni sono solo chiacchiere. SERVE CONTROLLODEL TERRITORIO E SANZIONI. MA NON LO V… - TodayEuropa : #Attualità #Network Sanzioni, ma solo dopo il voto in Ungheria: così Berlino ha ottenuto l'ok di Orban sul Recovery… - sabaazarpeik : RT @lb7080: @Mauriello_R @FarianSabahi @tbuccico69 @anto_sacchetti @neccia1 @ROBZIK @radio3mondo @MarinaLalovic @negrialbe Anche il diritto… - _BobRoger15_ : RT @lb7080: @Mauriello_R @FarianSabahi @tbuccico69 @anto_sacchetti @neccia1 @ROBZIK @radio3mondo @MarinaLalovic @negrialbe Anche il diritto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanzioni solo

Firenze Post

L'esponente della Lega Nord e Sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, attacca il Presidente Giuseppe Conte sulle sanzioni per i divieti natalizi ...In sella alla bicicletta e in pieno lockdown è stato intercettato e sanzionato da una pattuglia della polizia municipale: 533 euro per aver violato le norme del governo per il contenimento del coronav ...