Santo del Giorno 10 Dicembre: Santa Eulalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Santo del Giorno 10 Dicembre è Santa Eulalia, una ragazzina di soli 12 anni vittima della terribile persecuzione di Diocleziano. Secondo alcuni storici la sua figura si confonde con quella di Eulalia di Barcellona (potrebbe trattarsi della stessa persona). Conosciamola meglio: vediamo chi era, perché è importante e perché viene ricordata. Santo del Giorno 10 Dicembre: chi è Santa Eulalia. Cenni biografici Santa Eulalia, vissuta tra il III ed il IV secolo d.C., è una dei tanti martiri della persecuzione di Diocleziano, ma ciò che di lei maggiormente colpisce è la tenera età, solo 12 anni al momento della morte. Nata a Mérida, Eulalia sentì dentro di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildel10, una ragazzina di soli 12 anni vittima della terribile persecuzione di Diocleziano. Secondo alcuni storici la sua figura si confonde con quella didi Barcellona (potrebbe trattarsi della stessa persona). Conosciamola meglio: vediamo chi era, perché è importante e perché viene ricordata.del10: chi è. Cenni biografici, vissuta tra il III ed il IV secolo d.C., è una dei tanti martiri della persecuzione di Diocleziano, ma ciò che di lei maggiormente colpisce è la tenera età, solo 12 anni al momento della morte. Nata a Mérida,sentì dentro di ...

graziano_delrio : Un’immagine forte, simbolo del tempo che stiamo vivendo. Papa Francesco che prega a Piazza di Spagna. Sotto la piog… - lupo_riottoso : Gianni Brera e gli azzurri del Mundial 1982. Quel santo catenaccio riscoperto da Bearzot - remo_checola : @Fantaliz837 @MarcoSanavia1 Anche lui non era uno stinco di santo... Non so se ricordi che fu squalificato per molt… - FabioVenetian : @serracchiani Paolo Rossi si candido con Allenza Nazionale dopo aver visto, nelle sue iniziative benefiche, che la… - napolista : #Rossi e il Mundial 82. Gianni #Brera fece l’elogio del “Santo Catenaccio” Il 13 luglio 1982 su Repubblica il primo… -