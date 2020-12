Sanità, la Cgil chiede proroga per 200 contratti precari al “Ruggi” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ancora nessuna proroga dei contratti in vista per gli operatori sanitari a tempo determinato e co.co.co. reclutati dall’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Ma, anzi, sono arrivate anche le trattenute di fine anno, obbligatorie in caso di scadenza di contratto. A denunciare il danno e la beffa per circa 200 lavoratori e lavoratrici, è la Fp Cgil Salerno che chiede a gran voce alla direzione generale del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di seguire la strada percorsa dall’Asl di Salerno che, dopo la nota della Regione Campania del 1 dicembre scorso, proprio ieri ha proceduto alla proroga dei contratti per gli infermieri assunti durante l’emergenza Covid19. “A due settimane dall’intervento chiarificatore della Regione Campania sulla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ancora nessunadeiin vista per gli operatori sanitari a tempo determinato e co.co.co. reclutati dall’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Ma, anzi, sono arrivate anche le trattenute di fine anno, obbligatorie in caso di scadenza di contratto. A denunciare il danno e la beffa per circa 200 lavoratori e lavoratrici, è la FpSalerno chea gran voce alla direzione generale del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di seguire la strada percorsa dall’Asl di Salerno che, dopo la nota della Regione Campania del 1 dicembre scorso, proprio ieri ha proceduto alladeiper gli infermieri assunti durante l’emergenza Covid19. “A due settimane dall’intervento chiarificatore della Regione Campania sulla ...

