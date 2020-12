Sanità, la battaglia tra i ministri per aumentare i 9 miliardi previsti nel piano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ma si possono destinare solo 9 dei 209 miliardi del programma Next Generation Eu alla Sanità, proprio mentre si combatte una pandemia? Se lo chiedono in tanti dopo aver visto la divisione dei capitoli di spesa del Recovery Plan italiano. Se lo è chiesto stizzito il ministro della Salute Roberto Speranza. E pure Matteo Renzi, nel suo j’accuse al Senato contro il premier Giuseppe Conte. Ed ecco che su questa cifra, come racconta il Corriere, si è aperta una battaglia nel governo per aumentare le risorse destinate alla Sanità all’interno del piano nazionale di rilancio e resilienza. «Ci possono essere aggiustamenti quando si definiranno i singoli progetti, ma i saldi assegnati a ognuno dei sei capitoli del Pnrr sono quelli. E se si volessero dare più soldi alla Sanità ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ma si possono destinare solo 9 dei 209del programma Next Generation Eu alla, proprio mentre si combatte una pandemia? Se lo chiedono in tanti dopo aver visto la divisione dei capitoli di spesa del Recovery Plan italiano. Se lo è chiesto stizzito il ministro della Salute Roberto Speranza. E pure Matteo Renzi, nel suo j’accuse al Senato contro il premier Giuseppe Conte. Ed ecco che su questa cifra, come racconta il Corriere, si è aperta unanel governo perle risorse destinate allaall’interno delnazionale di rilancio e resilienza. «Ci possono essere aggiustamenti quando si definiranno i singoli progetti, ma i saldi assegnati a ognuno dei sei capitoli del Pnrr sono quelli. E se si volessero dare più soldi alla...

Il ministro della Sanità, Roberto Speranza, ha protestato perché il piano prevede solo 9 miliardi per la salute mentre lui aveva presentato proposte per almeno 25 miliardi.

Cronaca - 8 Dicembre 2020 No Tav, 15 anni dopo la “battaglia” di Venaus: “Sanità pubblica che funzioni è l’unica grande opera necessaria all’Italia, evitiamo gli sprechi”

