Sanità | al via il congresso Sifo | il farmacista ospedaliero al centro del ripensamento del SSN

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – “Il farmacista ospedaliero è al centro dello sviluppo di farmaci personalizzati e della medicina di precisione, totalmente integrato nei team multidisciplinari e nei PDTA oncologici, soggetto trainante della nuova integrazione ospedale-territorio, protagonista della logistica integrata del farmaco e della rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale, figura professionale stabilmente inserita nelle unità di crisi”: questi i messaggi che Arturo Cavaliere, presidente SIFO, ha voluto lanciare all’inizio del XLI Congresso nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO per posizionare la professione in un periodo di ripensamento dell’intero Servizio Sanitario Nazionale.

Su questo interrogativo la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO ha incentrato il suo XLI Congresso nazionale, che si tiene in formato digitale dal 10 al 12 dicembre con il titolo “Dai Dati all’Informazione: nuovo paradigma per l’Assistenza Farmaceutica e il SSN.Evento centrale delle attività scientifiche dei farmacisti ospedalieri, il Congresso 2020 rappresenta secondo Arturo Cavaliere, presidente SIFO, "l'evento principe della nostra professione e tre sono le parole chiave con cui svilupperemo i nostri lavori: formazione, confronto tra esperienze ed innovazione.Al via il 41º Congresso Sifo L'evento, che dal 10 al 12 dicembre coinvolge su piattaforma digitale migliaia di professionisti ed operatori sanitari, politici ed esponenti delle istituzioni,...