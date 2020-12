Salvini non sa se farà il vaccino Covid, ma la Lega Lombardia ne vuole di più rispetto al Lazio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono giorni particolari in Italia, in cui si discute molto sulla distribuzione del vaccino Covid, soprattutto a proposito della Lega ed in seguito ad alcune dichiarazioni di Salvini. Due gli aspetti da prendere in considerazione in queste ore sulla questione, mentre l’ex Ministro dell’Interno polemizza con il Premier Conte soprattutto per quanto riguarda la possibilità per gli italiani di trascorrere le festività di Natale in famiglia. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con un altro articolo. Tornando al vaccino Covid, c’è da prendere in esame in primis quanto affermato dallo stesso Salvini ieri su RAI 2. Come si nota dall’ultimo minuto del video che il diretto interessato ha pubblicato su Facebook nella giornata di ieri, ancora non sa se sfrutterà il prodotto ... Leggi su bufale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono giorni particolari in Italia, in cui si discute molto sulla distribuzione del, soprattutto a proposito dellaed in seguito ad alcune dichiarazioni di. Due gli aspetti da prendere in considerazione in queste ore sulla questione, mentre l’ex Ministro dell’Interno polemizza con il Premier Conte soprattutto per quanto riguarda la possibilità per gli italiani di trascorrere le festività di Natale in famiglia. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con un altro articolo. Tornando al, c’è da prendere in esame in primis quanto affermato dallo stessoieri su RAI 2. Come si nota dall’ultimo minuto del video che il diretto interessato ha pubblicato su Facebook nella giornata di ieri, ancora non sa se sfrutterà il prodotto ...

matteosalvinimi : #Salvini: MES è come 'Robin Hood al contrario': toglie soldi a chi ha bisogno per salvare le banche dei tedeschi ch… - matteosalvinimi : #Salvini: Si è parlato di Turchia. Ricordo che dal 2000 ad oggi i contribuenti italiani ed europei hanno dato alla… - matteosalvinimi : #Salvini: Difendere le aziende strategiche italiane. Non regaliamo l'Acciaio e la Difesa a qualche investitore stra… - Ori254 : RT @F_DUva: Con tutto il rispetto per canti e balli tradizionali, da dovunque provengano, forse in questo momento il Paese ha altre priorit… - huntersi933 : Lei e Salvini cosa avete fatto per impedirlo? Vi siete solo lagnati sui social, non avete gli attributi, siete coda… -