Salvador Sobral | chi è il cantante ospite di ‘Qui e Adesso’

Leggi su ck12

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il cantautore portoghese saràquesta sera di Massimo Ranieri in. Ecco chi è. (Instagram), saràquesta sera del secondo appuntamento di, lo show di Massimo Ranieri in diretta dal teatro Sistina che andrà in onda su Rai 3 alle 21.20. Scopriamo insieme la carriera e le curiosità su questo cantautore portoghese. Leggi anche -> X-Factor: Casadilego canta i Twenty One Pilots, ecco chi sono Chi è ilportogheseè nato a Lisbona nel 1989, sotto il segno del Capricorno. Della sua infanzia e della sua adolescenza non sappiamo molto, a parte che ha sempre avuto ...