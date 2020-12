Salto con gli sci | Mondiali volo Planica 2020 | Giovanni Bresadola e Alex Insam superano le qualificazioni | Eisenbichler impressiona

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Si è aperta ufficialmente la 26ma edizione dei Campionatidicon gli sci in quel di(Slovenia) con leper la gara individuale iridata prevista nei prossimi due giorni. In seguito ad un lunga serie di rinunce (dovute a malanni, acciacchi, scelte tecniche e Covid) hanno preso parte aldi qualificazione 45 atleti provenienti da 14 Paesi, con l’obiettivo di entrare nella top40 per garantirsi la presenza al via della competizione di domani. Il tedesco Markussi è confermato il grande favorito per il titolo aggiudicandosi la serie nonostante condizioni sfavorevoli con una prova molto convincente (222.5 metri con vento alle spalle), rifilando 6.5 punti di distacco al primo degli inseguitori Michael Hayboeck. L’austriaco ha ottenuto una ...