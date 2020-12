Salmone al forno con zucchine e olive

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Per un pranzo estivo non c’è niente di meglio di un bel trancio dial, un piatto rapido e leggero. Se poi ci aggiungiamo anche lee lediventa proprio un secondo perfetto. Un’alternativa semplice, ma piena di gusto che accontenterà sicuramente anche i più piccoli. Vediamo insieme la ricetta. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 4 filetti dimedie 150 g disnocciolate 4 cucchiai di pangrattato Sale fino q.b. 2 cucchiai di olio evo Peperoncino piccante (facoltativo) Per preparare il per prima cosa ricordatevi di mettere a scongelare i tranci dialmeno 4-5 ore prima, se li avete congelati e non avete il microonde. Una volta scongelati potete iniziare tutti i ...