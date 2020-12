Salerno | per Natale alberi nelle piazze e luci davanti alle chiese – VIDEO

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Comune disi è messo al lavoro già nel corso della notte per cominciare glistimenti nataliziparrocchie della città. La conferma arriva dal sindaco Vincenzo Napoli dopo le critiche arrivate all’amministrazione comunale che, confermato lo spostamento did’Artista in un periodo stagionale in cui si spera di essere liberi dalla emergenza sanitaria, non aveva ancora adornato con nessun simbolo festivo la città. Il primo cittadino ha, invece, annunciato che si è scelto di addobbare lecome riferimenti centrali per le comunità e che, in collaborazione con Coldiretti, verranno anche installati deglinei punti strategici del comune capoluogo. L'articolo proviene da ...

Interventi chirurgici "totalmente demolitivi ed inutili" ai danni di pazienti oncologici, molti dei quali poi deceduti. Queste sono le accuse rivolte a due medici ...«Incrociare la Spal ha sempre un significato particolare per me. Dopo il Cittadella è stata la squadra nella quale ho militato più a lungo: se questa è la prima quella è la seconda casa, quindi è ...Arrestato primario a Salerno per omicidio colposo plurimo Il dottor Carmine Napolitano secondo l'accusa avrebbe eseguito operazioni non necessarie ai danni di pazienti oncologici, molti dei quali ...Salerno è una sintesi affascinante di quanto il Mediterraneo possa offrire a tutti coloro che vogliano conoscerlo più da vicino. La città si propone sempre più come una comunità accogliente per i turisti ed i visitatori di tutto il mondoMercoledì, 9 dicembre 2020 - 13:34:00 Salerno, primario arrestato per omicidio colposo. Eseguiva interventi inutili Le indagini carabinieri sono partite proprio nel 2018 dopo una segnalazione ...