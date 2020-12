SACE | partnership con Ronesans per facilitare il contatto con PMI e imprese italiane

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) –ha stretto una nuovaconHolding, società d’investimento e costruzioni leader in Turchia, perilcon PMI einteressate a entrare a far parte della filiera dei fornitori di, azienda numero 9 in Europa (e 23° a livello mondiale) nella classifica “World’s Top 250 International Contractors” di Engineering News Records. Il Memorandum of Understanding – firmato da Pierfrancesco Latini, amministratore delegato die Ipek Ilicak Kayaalp, Presidente die Ozgur Canbas, membro del Consiglio di– è stato annunciato in occasione del JETCO (Joint Economic Trade Commission) tra Italia e Turchia, alla presenza ...

