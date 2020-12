Sabato 19 e domenica 20 dicembre gli Stati Generali tematici continuano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cari amici siamo di nuovo per parlare di Stati Generali e proseguire questo percorso di partecipazione e intelligenza collettiva. Come sapete questa mattina si è avviata la votazione sui documenti di sintesi degli Stati Generali con una serie di quesiti. Sono più di 20, perché questa è stata una vostra richiesta: votare singolarmente, per ciascuna tematica. Queste votazioni sono il frutto del lavoro di 8 mila attivisti che si sono riuniti prima in incontri regionali, poi nell’incontro nazionale e hanno elaborato una serie di concetti di sintesi, unitari ed inclusivi, che danno degli indirizzi per indicare la strada che il Movimento deve percorrere. Si tratta di regole, di principi, di organizzazione. Successivamente gli organi del Movimento preposti declineranno questi indirizzi per realizzare le modifiche statutarie ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cari amici siamo di nuovo per parlare die proseguire questo percorso di partecipazione e intelligenza collettiva. Come sapete questa mattina si è avviata la votazione sui documenti di sintesi deglicon una serie di quesiti. Sono più di 20, perché questa è stata una vostra richiesta: votare singolarmente, per ciascuna tematica. Queste votazioni sono il frutto del lavoro di 8 mila attivisti che si sono riuniti prima in incontri regionali, poi nell’incontro nazionale e hanno elaborato una serie di concetti di sintesi, unitari ed inclusivi, che danno degli indirizzi per indicare la strada che il Movimento deve percorrere. Si tratta di regole, di principi, di organizzazione. Successivamente gli organi del Movimento preposti declineranno questi indirizzi per realizzare le modifiche statutarie ...

