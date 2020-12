S Patrignano | il testo che ripercorre i quarant' anni della Comunità

Ultime Notizie dalla rete : Patrignano testo

"Tutto in un abbraccio" racconta la storia della Comunità di San Patrignano dalla fondazione alle nuove sfide da affrontare.(ANSA) - PONTREMOLI, 07 DIC - LEONARDO PATRIGNANI (De Agostini, pp.246, 14.90 Euro). Con il suo primo libro per ragazzi, dal titolo "Darkness" (De Agostini), Leonardo Patrignani si è aggiudicato il Pr ...San Patrignano: «Contrari al testo in materia di droghe in fase di approvazione» Siamo fortemente contrari alla linea che emerge dal testo in fase di approvazione alla Camera dei Deputati, talmente debole e minoritario da costringere il Governo a porre la fiducia su una tematica delicata e controversa come quella delle droghe.Per San Patrignano, la priorità è la sicurezza, sia dei suoi ragazzi che delle persone in visita. Per questo e nel rispetto delle misure adottate sul territorio nazionale e in Emilia Romagna, le visite, le manifestazioni e gli eventi al suo interno sono sospesi. Aggiorneremo il nostro calendario appena avremo indicazioni sulla possibile ripresa delle attività.San Patrignano è una casa, una famiglia per i giovani che hanno smarrito la strada, che hanno perso motivazione e devono riprendere un cammino fatto di autostima, di dignità, di responsabilità, di entusiasmo.