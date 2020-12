Running | Maratona | domenica 13 dicembre il campionato italiano a Reggio Emilia

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 dicembre 2020)13alle 9.30 scatterà ladi, gara valida comeassoluto di specialità. La manifestazione, inizialmente aperta a tutti, è stata necessariamente ripensata negli ultimi mesi a causa della pandemia legata al COVID-19. Numero chiuso di atleti (140 gli iscritti totali, ndr) definito in base minimi di ammissione molto severi: 2h45’ per gli uomini e 3h15’ per le donne, tempi realizzati nell’ultimo biennio. Tutto nuovo anche il percorso: un anello di circa 10km da ripetere 4 volte all’interno della zona industriale di Mancasale. Da segnalare che alla partenza ci saranno anche alcuni atleti stranieri, essendo la gara una delle poche occasioni rimaste per centrare la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici. TOP RUNNER ...