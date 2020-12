Rrahmani e Hysaj di nuovo positivi al tampone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati nuovamente positivi al coronavirus. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahmani e Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attesa di un nuovo tampone. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che Amire Elseidsono risultati nuovamenteal coronavirus. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amire Elseidche si sono rizzati e andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attesa di un. L'articolo ilNapolista.

sscnapoli : ?? | Hysaj e Rrahmani sono risultati negativi al Covid-19. Vi aspettiamo di nuovo in gruppo ?? ?? #ForzaNapoliSempre - Hsiwk_ : RT @anysuig: Per essersi positivizzati di nuovo sia Hysaj sia Rrahmani vuol dire che hanno sbagliato a entrambi i tamponi altrimenti non ca… - TuttoFanta : ??#NAPOLI: #Hysaj e #Rrahmani si sono ripositivazzati al covid-19 e sono stati posti in isolamento. ??… - Marylena_88 : RT @sportface2016: +++#Napoli, Elseid #Hysaj e Amir #Rrahmani di nuovo positivi al #COVID19 e in isolamento+++ - napolista : Rrahmani e Hysaj di nuovo positivi al tampone Il club ha comunicato che dall'ultimo giro di tamponi effettuati, i d… -