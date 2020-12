Rottamazione ter e saldo e stralcio: rinvio al 1° marzo 2021 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il decreto Ristori quater ha stabilito che le rate della Rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza al 10 dicembre possono essere pagate entro il 1° marzo 2021, senza che ciò determini la decadenza della definizione agevolata. Rottamazione ter e saldo e stralcio: dal 10 dicembre al 1° marzo 2021 L’art. 4 del decreto Ristori quater posticipa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine di versamento delle rate afferenti alla pace fiscale aventi scadenza nel 2020. All’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “10 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il decreto Ristori quater ha stabilito che le rate dellater e delin scadenza al 10 dicembre possono essere pagate entro il 1°, senza che ciò determini la decadenza della definizione agevolata.ter e: dal 10 dicembre al 1°L’art. 4 del decreto Ristori quater posticipa dal 10 dicembre 2020 al 1°il termine di versamento delle rate afferenti alla pace fiscale aventi scadenza nel 2020. All’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 172020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “10 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: ...

