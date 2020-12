**Rossi: Pablito e la musica, da Venditti a J-ax storia del campione che amava cantare/Adnkronos** (2) (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - In tempi più recenti, J-ax ha citato il campione del Mundialito nella sua 'ReAle', uscita all'inizio del 2020. Definendo i nuovi 'tamarri social', il rapper stila un verso dedicato a 'Pablito': "Ti senti Pablito, ma per i selfie a petto nudo fai la lipo", come a sottolineare l'autenticità di Rossi a confronto con la superficialità di chi vive di social e selfie. Ma la passione che lega Pablito alla musica è nota, ed è quella che l'ha fatto 'scendere in campo' più volte anche davanti ad un microfono, mettendosi in gioco personalmente. Nel 1980, costretto a fermarsi per la squalifica legata al Calcioscommesse, incise il brano 'Domenica alle tre', che diventò poi sigla del programma 'Domenica In': un pezzo ironico che affrontava simpaticamente il tema del rapporto tra i calciatori e le loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - In tempi più recenti, J-ax ha citato ildel Mundialito nella sua 'ReAle', uscita all'inizio del 2020. Definendo i nuovi 'tamarri social', il rapper stila un verso dedicato a '': "Ti senti, ma per i selfie a petto nudo fai la lipo", come a sottolineare l'autenticità di Rossi a confronto con la superficialità di chi vive di social e selfie. Ma la passione che legaallaè nota, ed è quella che l'ha fatto 'scendere in campo' più volte anche davanti ad un microfono, mettendosi in gioco personalmente. Nel 1980, costretto a fermarsi per la squalifica legata al Calcioscommesse, incise il brano 'Domenica alle tre', che diventò poi sigla del programma 'Domenica In': un pezzo ironico che affrontava simpaticamente il tema del rapporto tra i calciatori e le loro ...

