Romero | l’Atalanta pensa all’acquisto anticipato?

Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League per il secondo anno consecutivo, per l'Atalanta è tempo di un primo bilancio di stagione e soprattutto di progetti futuri. In questo senso, il tesoretto garantito dal passaggio del turno potrà essere utilizzato nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Gasperini. Ma anche per anticipare alcuni acquisti previsti in futuro. Potrebbe essere il caso di Cristian Romero, sempre più leader della difesa nerazzurra. Romero, possibile acquisizione a titolo definitivo già a gennaio? A suon di ottime prestazioni Cristian Romero si è guadagnato la fiducia di Gasperini e di tutta l'Atalanta. Nella sessione estiva di calciomercato, il difensore centrale argentino si è trasferito a Bergamo con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto.

Romero, possibile acquisizione a titolo definitivo già a gennaio? A suon di ottime prestazioni Cristian Romero si è guadagnato la fiducia di Gasperini e di tutta l’Atalanta.Nella sessione estiva di calciomercato, il difensore centrale argentino si è trasferito a Bergamo con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto.Il classe ’98, di proprietà della Juventus, potrà ...

L'Atalanta pareggia contro il Midtjylland: Romero avvicina ...

L’Atalanta non va oltre il pareggio contro il Midtjylland. La squadra di Gasperini va sotto nel primo tempo, in virtù della rete di Scholz, ma riesce poi a trovare il gol con Romero nella fase ...

Romero salva l'Atalanta, con il Midtjylland è 1-1 - Calcio ...

Romero salva l'Atalanta da una sconfitta che sarebbe stata molto pesante con il Midtjylland. Finisce 1-1 la penultima giornata della fase a gironi della Champions League: un punto che serve ai bergamaschi per portarsi a +1 sull'Ajax, in attesa dello scontro diretto finale per capire chi si prendera' la qualificazione agli ottavi.

