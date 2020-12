Roma | “volevo fare un regalo a mamma” e ruba 1200 euro di collane

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 dicembre 2020) A finire nei guai un 19enne:una mia madre per il suo anniversario di matrimonio”, e così ha pensato dirediin una gioielleria. Questa la giustificazione che un 19enneno ha dato agli agenti del VII Distretto San Giovanni insieme a quelli del commissariato Appio, intervenuti a seguito della segnalazione al NUE 112 del proprietario di una gioielleria in via Appia Nuova che aveva sorpreso il giovane nascondere un espositore, con due, sotto la giacca. E’ successo ieri mattina. Il giovane, si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale con la scusa di volerunalla madre. Quando poi si è trattato di perfezionare l’acquisto dei ...