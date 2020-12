Roma, il festival Arf! escluso dal Mattatoio: il fumetto non sarebbe ‘arte performativa’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Con un tempismo surreale, degno della più straniante gag di Valerio Lundini, proprio nelle settimane in cui due esponenti del mondo del fumetto italiano conquistavano le copertine di due tra i più importanti settimanali culturali italiani, proprio nel mese in cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha riconosciuto e incluso formalmente il fumetto tra le discipline di cui già si occupa, l’Azienda Speciale Palaexpo – ente pubblico di Roma Capitale in giunta Raggi, che dipende dall’Assessorato alla Crescita Culturale guidato da Luca Bergamo – ha escluso dalle attività del Mattatoio (ex Macro Testaccio) il festival Arf!. Per chi non lo conoscesse, Il festival Arf! da cinque anni è una delle manifestazioni più interessanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Con un tempismo surreale, degno della più straniante gag di Valerio Lundini, proprio nelle settimane in cui due esponenti del mondo delitaliano conquistavano le copertine di due tra i più importanti settimanali culturali italiani, proprio nel mese in cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha riconosciuto e incluso formalmente iltra le discipline di cui già si occupa, l’Azienda Speciale Palaexpo – ente pubblico diCapitale in giunta Raggi, che dipende dall’Assessorato alla Crescita Culturale guidato da Luca Bergamo – hadalle attività del(ex Macro Testaccio) il. Per chi non lo conoscesse, Ilda cinque anni è una delle manifestazioni più interessanti ...

