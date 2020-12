Roma ai sedicesimi di finale di Europa League | tutte le possibili avversarie

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Lasi qualifica aididida prima classificata del girone A con un turno di anticipo. Per la squadra giallorossa si prospetta quantomenotà più ampie per ottenere un sorteggio più abbordabile in vista del prossimo turno del torneo continentale. L’urna metterà Dzeko e compagni contro le seconde dei 12 gruppi e le 4 peggiori terze della Champions. Fonseca aspetta e intanto si gode unache può permettersi anche di schierare tante seconde linee e Primavera contro il Cska Sofia. Leal momento Molde/Rapid Vienna Slavia Praga/Bayer Leverkusen Rangers/Benfica Granada/Psv Real Sociedad/AZ? Leicester/Braga Lille? Maccabi Tel ...

Eurosport_IT : Cosa dobbiamo aspettarci dagli ultimi 90 minuti della fase a gironi di Europa League? ???????? #UEL | #Milan | #Napoli… - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Roma, le possibili avversarie nei sedicesimi di Europa League: Possibili avversarie Ro… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV CSKA Sofia-Roma streaming, dove vedere la gara in diretta Tv: CSKA Sofia-Roma, gara che… - sportli26181512 : #Notizie #europaleague Paolo Rossi, un minuto di silenzio prima delle gare di Europa League: Si conclude questa ser… - sportli26181512 : Cska Sofia-Roma, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv: I giallorossi, già qualificati ai sedicesim… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sedicesimi

Goal.com

Ultima tappa per la Roma nel suo cammino in Europa League che con quattro vittorie e un pareggio è già ai sedicesimi.La Roma, già qualificata ai sedicesimi e sicura del primo posto, sarà di scena a Sofia contro il CSKA nell'appuntamento conclusivo della fase a gironi di Europa League. Zero sconfitte fin qui per la s ...Alla vigilia della trasferta in casa del Cska Sofia, il tecnico portoghese chiude il capitolo Sassuolo: ''Maresca? E' tutto passato, pensiamo a ...