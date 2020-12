Roma, a segno Milanese: ecco chi è il nuovo talento giallorosso (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il centrocampista della Roma Tommaso Milanese è andato a segno contro il Cska Sofia nel giorno del suo debutto da titolare in prima squadra Primo gol in Europa League per Tommaso Milanese, giovane centrocampista della Roma. Il pugliese classe 2002 ha firmato la prima rete tra i grandi con la maglia giallorossa. Ha scelto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il centrocampista dellaTommasoè andato acontro il Cska Sofia nel giorno del suo debutto da titolare in prima squadra Primo gol in Europa League per Tommaso, giovane centrocampista della. Il pugliese classe 2002 ha firmato la prima rete tra i grandi con la maglia giallorossa. Ha scelto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

