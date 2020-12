Robinho, confermata la condanna per violenza sessuale (Di giovedì 10 dicembre 2020) I giudici della Corte d'appello di Milano hanno confermato la condanna a 9 anni per l'ex calciatore del Milan Robinho per violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al 2013, con la violenza ai ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 dicembre 2020) I giudici della Corte d'appello di Milano hanno confermato laa 9 anni per l'ex calciatore del Milanperdi gruppo. I fatti risalgono al 2013, con laai ...

