Roberto De Simone | «Vivo con mille euro di pensione La cultura è in mano ai servi del potere»

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il maestroDesarà protagonista al Quirinale di un concerto prenatalizio. Il programma, eseguito dal chitarrista Edoardo Catemario con il Quartetto d’archi Canonico, prevede due brani suoi: I racconti di Mamma Orca e una composizione inedita scritta per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento musicale, realizzato in collaborazione con il Napoli Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio, si terrà il 13 dicembre nella Cappella Paolina. I telespettatori potranno seguirlo in diretta su Radio3 e su RaiPlay. leggi anche l’articolo —> John Lennon, 40 anni dopo la sua morte ci insegna ancora l’arte della pace Su “Il Corriere della sera” l’intervista aDe, che ha parlato di quel componimento che dedicò al “Pibe de Oro”: «Non mi intendo di partite di pallone, ma mi colpiva ...

L'omaggio de Il Mattino a Maradona è una testimonianza d'amore, quello di Napoli nei confronti del Campione dei campioni, diventato uno dei simboli della città, ...Il maestro Roberto De Simone, sarà protagonista al Quirinale di un concerto prenatalizio. L'intervista al "Corriere della sera".