Ritorno in Classe Causerà Terza Ondata? Miozzo Risponde (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, afferma che il Ritorno a scuola non Causerà la Terza Ondata, piuttosto i comportamenti scorretti durante le festività natalizie. “Io ritengo che non sia corretto sostenere l’ipotesi di una Terza Ondata collegata alla scuola. Il rischio non deriva tanto dalla riapertura il 7 gennaio delle scuole ma Leggi su youreduaction (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino, afferma che ila scuola nonla, piuttosto i comportamenti scorretti durante le festività natalizie. “Io ritengo che non sia corretto sostenere l’ipotesi di unacollegata alla scuola. Il rischio non deriva tanto dalla riapertura il 7 gennaio delle scuole ma

infoitinterno : Ritorno il 7 gennaio, 75% di studenti per ogni classe o della scuola? Per gli insegnanti possibile modifica dell’or… - Di_SPACE_Lauro : @alpix17 @AurelianoStingi @MarcoCastel @Jacopopelle_98 Va bene ma anche i 20 minuti, andata e ritorno, non sono pro… - romi_andrio : RT @il_piccolo: Scuole: ingressi a rate e pullman privati. Così il rientro in classe a #Trieste e in #Fvg - giveitbackagain : io a gennaio col cazzo che ritorno a scuola con il rischio al 60% di potermi contagiare nella mia classe. voi non a… - verklaus : 'Ritorno il 7 gen., 75% di studenti per classe o per scuola? Per gli insegnanti possibile modifica dell'orario sett… -