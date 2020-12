Ritorno il 7 gennaio | 75% di studenti per ogni classe o della scuola? Per gli insegnanti possibile modifica dell’orario settimanale

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Glidelle scuole secondarie di II grado, dopo un lungo periodo di didattica a distanza al 100%, rientreranno in aula il prossimo 7. Cosa si prevede, quali sono i punti di maggiore frizione, resta alto il timore per questa scelta. L'articolo .

"Abbiamo preso questa decisione con prudenza": niente ritorno in classe prima delle vacanze, come inizialmente richiesto a Roma ...Partito dal capoluogo il confronto fra Regione, Ufficio scolastico, aziende di trasporto e prefetti con l’obiettivo del rientro in presenza al 75% alle superiori dal 7 gennaio ...

L'orientamento del governo che si delinea in queste ore è quello di disporre il ritorno in classe per tutti gli studenti non prima di gennaio, e dunque dopo le vacanze di Natale.Troppi i rischi ...

Ritorno scuola a Gennaio, questa la richiesta delle Regioni. Scuola, prolungare la didattica a distanza per i licei fino a gennaio. É questa la richiesta dei presidenti di Regione al governo nella riunione con i ministri Boccia e Speranza. Da quanto si apprende dunque la data del 9 dicembre, proposta ieri dalla ministra Lucia Azzolina ai sindaci, sarebbe stata per ora “bocciata” dalle ...

Ritorno a scuola dal 7 gennaio 2021: il nuovo DPCM del 3 dicembre varato per il contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19 contiene anche alcune misure che riguardano direttamente le attività scolastiche. Le regole per il ritorno in classe saranno valide fino al 15 gennaio 2021.