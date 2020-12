Rissa al Pincio, spuntano le armi ma…i ragazzi si danno un altro appuntamento per sabato (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’indagine sulla maxi Rissa del Pincio di sabato scorso, prosegue e si allarga: negli ultimi aggiornamenti si parla di pistole. Seppur la Procura abbia aperto due indagini, la gang dei ragazzini di sabato sera non sembra preoccuparsene. Su Instagram e TikTok i ragazzi coinvolti nella Rissa parlano e commentano dell’accaduto realizzando delle dirette, con tanto di pubblico. Mentre i loro followers salgono, però, si registrano frasi come “Rissa il prossimo sabato confermata al 100%” e “compro la lama“. Leggi anche: Pestano a calci e pugni un disabile e gli rubano lo zaino: preso uno dei 3 aggressori L’arma sequestrata per la Rissa al Pincio In una diretta Instagram dai toni sempre più pesanti uno dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’indagine sulla maxideldiscorso, prosegue e si allarga: negli ultimi aggiornamenti si parla di pistole. Seppur la Procura abbia aperto due indagini, la gang deini disera non sembra preoccuparsene. Su Instagram e TikTok icoinvolti nellaparlano e commentano dell’accaduto realizzando delle dirette, con tanto di pubblico. Mentre i loro followers salgono, però, si registrano frasi come “il prossimoconfermata al 100%” e “compro la lama“. Leggi anche: Pestano a calci e pugni un disabile e gli rubano lo zaino: preso uno dei 3 aggressori L’arma sequestrata per laalIn una diretta Instagram dai toni sempre più pesanti uno dei ...

virginiaraggi : Ringrazio Prefettura e forze dell'ordine per aver individuato e sanzionato alcuni partecipanti alla rissa sulla ter… - repubblica : Roma, ore 17 maxi assembramento con rissa tra il Pincio e piazza del Popolo - CorriereCitta : #Rissa al #Pincio, spuntano le #armi ma...i ragazzi si danno un altro #appuntamento per sabato - Francesco020165 : RT @virginiaraggi: Ringrazio Prefettura e forze dell'ordine per aver individuato e sanzionato alcuni partecipanti alla rissa sulla terrazza… - Piero_Strada : RT @Misurelli77: La meglio gioventù Italica Dio,patria, iPhone,lame e un'ignoranza universale Dov'è la scuola! Dopo la maxi-rissa del 5 di… -