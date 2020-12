Riforma pensioni 2021: Quota 41 deve bastare, Quota 100 resta un ‘ristoro’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Interessanti e numerosi i commenti che sono arrivati a seguito delle considerazioni del Prof Giuliano Cazzola sulla perdita di appeal della Quota 100 e l’accelerazione costante dell’uscita anticipata con l‘anzianità ordinaria a Quota 42 +10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne. Stando ai dati diffusi anche da Alberto Brambilla, Presidente di Itinerari Previdenziali, la Quota 42 avrebbe ‘messo il turbo’ rispetto al centrare un ‘ambo secco’ necessario per l’uscita con la Quota 100. Effettivamente i dati dimostrano che chi accede alla quiescenza con la misura sperimentale attualmente in vigore fno al 31/12/2021 ha di media 64 anni ma già 41 di contributi, a restare fuori purtroppo quanti non hanno il requisito ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Interessanti e numerosi i commenti che sono arrivati a seguito delle considerazioni del Prof Giuliano Cazzola sulla perdita di appeal della100 e l’accelerazione costante dell’uscita anticipata con l‘anzianità ordinaria a42 +10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne. Stando ai dati diffusi anche da Alberto Brambilla, Presidente di Itinerari Previdenziali, la42 avrebbe ‘messo il turbo’ rispetto al centrare un ‘ambo secco’ necessario per l’uscita con la100. Effettivamente i dati dimostrano che chi accede alla quiescenza con la misura sperimentale attualmente in vigore fno al 31/12/ha di media 64 anni ma già 41 di contributi, are fuori purtroppo quanti non hanno il requisito ...

