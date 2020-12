Rifiuti Sicilia | ok in commissione Ars al piano regionale

Leggi su dire

(Di giovedì 10 dicembre 2020) PALERMO – Il Piano dei rifiuti della Sicilia ha avuto oggi il via libera dalla quarta commissione dell’Ars. “Finalmente, grazie al lavoro serio e competente dell’assessore Alberto Pierobon, si potrà mettere ordine all’intero sistema dello smaltimento con regole certe per realizzare gli impianti e per gestire i rifiuti, secondo i canoni dell’economia circolare”, afferma la capogruppo Udc a Sala d’Ercole, Eleonora Lo Curto. “Un risultato importante che fa seguito a un dato positivo a merito di questo governo regionale che ha visto crescere la raccolta differenziata in Sicilia dal 17 al 40%, riducendo in maniera sensibile le tonnellate di rifiuti portati in discarica – prosegue -. Con il nuovo Piano si mette fine anche alle deroghe emergenziali, spesso ai limiti della legittimità. In ogni provincia agiranno le Srr che saranno gli unici soggetti a pianificare e realizzare gli impianti, mettendo fine alle speculazioni e alla creazione di impianti inutili. Ogni territorio sarà autosufficiente e si autodeterminerà, la Regione avrà solo competenze residuali in caso di inefficienze o inerzia. Il Piano Rifiuti stabilisce che gli impianti privati verranno subordinati ad un interesso collettivo, prima che imprenditoriale – ancora Lo Curto -. Il riciclo rimane sempre prioritario nella gestione dei rifiuti e le discariche saranno sempre più un’opzione marginale, e non si esclude nemmeno la realizzazione di moderni impianti di termovalorizzazione in linea con le indicazioni dell’Unione europea sul recupero energetico”. Esulta Giusi Savarino, presidente della quarta Commissione e deputata di Diventerà bellissima: “L’approvazione odierna del Piano dà uno strumento attraverso il quale conoscere e monitorare i flussi dei rifiuti, così da poter progettare e realizzare l’impiantistica necessaria a chiudere la filiera con lo smaltimento, in modo trasparente ed efficace, privilegiando – afferma – il riutilizzo dei materiali recuperati. Abbiamo, inoltre, approvato una riscrittura del governo sul ddl Rifiuti, che adesso tornerà in Aula, sciogliendo giuridicamente tutte le perplessità segnalate. Sono molto soddisfatta del nostro lavoro in Commissione, abbiamo lavorato in maniera certosina, con pazienza e coinvolgendo ed ascoltando veramente tutti, dentro e fuori il palazzo”.