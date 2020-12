Ridley Scott e gli alieni: "Pensare di essere gli unici abitanti dell'universo è ridicolo" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ridley Scott è fermamente convinto dell'esistenza degli alieni e che gli umani non possano essere gli unici ad abitare questa e le altre galassie. In una recente intervista, Ridley Scott, che qualcosa di fantascienza ne sa, ha riflettuto su quanto questa possa avvicinarsi alla realtà e sulla possibilità dell'esistenza degli alieni e di ulteriori forme di vita nell'universo. Questa è stata la sua conclusione. Parlando con il sito The Guardian della sua ultima fatica, la serie tv Raised By Wolves trasmessa da HBO Max, Scott ha espresso delle opinioni molto decise quando il discorso si è spostato su ciò che potrebbe esistere sugli altri pianeti nel resto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020)è fermamente convinto'esistenza deglie che gli umani non possanogliad abitare questa e le altre galassie. In una recente intervista,, che qualcosa di fantascienza ne sa, ha riflettuto su quanto questa possa avvicinarsi alla realtà e sulla possibilità'esistenza deglie di ulteriori forme di vita nell'. Questa è stata la sua conclusione. Parlando con il sito The Guardiana sua ultima fatica, la serie tv Raised By Wolves trasmessa da HBO Max,ha espressoe opinioni molto decise quando il discorso si è spostato su ciò che potrebbe esistere sugli altri pianeti nel resto ...

