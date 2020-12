Riccio (vice Gattuso): “Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo. Era un girone duro” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Luigi Riccio, vice di Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa vista l’indisponibilità del tecnico. Queste le sue parole: “l’obiettivo minimo è stato raggiunto in un girone duro, con avversari attrezzati e forti. Ora ci concentriamo sul campionato, quando torneremo a giocare in Europa guarderemo di gara in gara per provare a passare i vari turni. Oggi c’è stata grande abnegazione, come in altre gare dove c’era bisogno di sacrificio per le qualità dell’avversario. Da questo punto di vista abbiamo ottenuto grandi risposte. Peccato per il gol preso, avevamo tenuto il campo molto bene per tutta la gara. Potevamo anche fare il secondo gol. Zielinski? Siamo molto soddisfatti, ci aspettiamo moltissimo da lui. Il mister si aspetta molto da questo calciatore. Eravamo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Luigidi Gennaro, ha parlato in conferenza stampa vista l’indisponibilità del tecnico. Queste le sue parole: “è statoin unduro, con avversari attrezzati e forti. Ora ci concentriamo sul campionato, quando torneremo a giocare in Europa guarderemo di gara in gara per provare a passare i vari turni. Oggi c’è stata grande abnegazione, come in altre gare dove c’era bisogno di sacrificio per le qualità dell’avversario. Da questo punto di vista abbiamo ottenuto grandi risposte. Peccato per il gol preso, avevamo tenuto il campo molto bene per tutta la gara. Potevamo anche fare il secondo gol. Zielinski? Siamo molto soddisfatti, ci aspettiamo moltissimo da lui. Il mister si aspetta molto da questo calciatore. Eravamo ...

claudioruss : L'allenatore del #Napoli Gennaro #Gattuso ha avuto un problema all'occhio e non sosterrà le interviste post-partita… - Noovyis : (Riccio (vice Gattuso): “Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo. Era un girone duro”) Playhitmusic - - sportli26181512 : Gattuso ko, parla Riccio: 'Napoli primo con merito, Zielinski...': Con Gattuso alle prese con un problema all'occhi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Niente interviste post-gara per Gattuso. Il vice Riccio: “Ha un problem… - NCN_it : IL VICE #RICCIO IN #CONFERENZA: «PRIMI IN UN GIRONE DURISSIMO. GRANDE SACRIFICIO DALLA SQUADRA»… -