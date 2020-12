Riaprire le scuole finora non è stato davvero rischioso. L’analisi del biologo Bucci: «Il ritorno in classe non c’entra con la seconda ondata» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non ha dubbi Enrico Bucci, professore di biologia alla Temple University di Philadelphia che, intervistato dal quotidiano la Repubblica, ha escluso che il rientro a scuola possa aver peggiorato la situazione epidemiologica in Italia. Le scuole non c’entrano nulla con la seconda ondata di Covid. «Non vi è un eccesso di contagi nelle scuole italiane rispetto ad altre situazioni: i casi sono diffusi nelle aule esattamente come in altri contesti sociali», ha spiegato. «Nella scuola ci si contagia esattamente come altrove» Non si tratta, però, di una buona notizia – ci tiene a precisare Bucci – perché questo significa che la scuola «non è stata difesa, non si è fatto abbastanza per metterla in sicurezza tanto che, in termini di contagio, è diventata ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non ha dubbi Enrico, professore di biologia alla Temple University di Philadelphia che, intervidal quotidiano la Repubblica, ha escluso che il rientro a scuola possa aver peggiorato la situazione epidemiologica in Italia. Lenonno nulla con ladi Covid. «Non vi è un eccesso di contagi nelleitaliane rispetto ad altre situazioni: i casi sono diffusi nelle aule esattamente come in altri contesti sociali», ha spiegato. «Nella scuola ci si contagia esattamente come altrove» Non si tratta, però, di una buona notizia – ci tiene a precisare– perché questo significa che la scuola «non è stata difesa, non si è fatto abbastanza per metterla in sicurezza tanto che, in termini di contagio, è diventata ...

gennaromigliore : Non possiamo essere in un lockdown perpetuo. È evidente che con il virus dovremo conviverci. Le #scuole devono riap… - mante : Riaprire le scuole superiori il 14 dicembre è una vera pericolosa idiozia. Chi lo sostiene e chi cerca di imporlo s… - Jerry4745 : NON HO ANCORA SENTITO UN DISCORSO CHE UNO SU COME SI INTENDE RIAPRIRE LE SCUOLE IL 7 GENNAIO. SE RESTA COSI' SARA' CATASTROFE. - Annalis03036068 : @pbecchi Giusto ...le scuole devono riaprire non esiste che stiamo chiuse - franco_sala : RT @GuidoCrosetto: @pbecchi Il tema è anche un altro, Paolo. Se potrebbe essere una catastrofe riaprire le scuole a gennaio (dopo un period… -