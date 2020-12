Riapertura scuole | lo sfogo di tre docenti | “La soglia del 75% in presenza è irrealistica”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Alcunifanno notare che in molti casi non si potrà garantire il 75% della lezioni inper il ritorno a scuola. L'articolo .

Nonostante i fondi in più stanziati dal governo, i territori chiedono mezzi e personale, e insistono sugli orari di entrata e uscita dagli istituti differenziati ...Coscioni, consigliere per la sanità di De Luca: «Occorre uno sforzo per distribuire le dosi». Dall’ufficio del commissario per l’emergenza Arcuri: ci saranno per tutti ...

Riapertura scuole, ecco perché i trasporti pubblici ...

Quindi con la riapertura delle scuole la concentrazione di studenti che hanno utilizzato i mezzi pubblici è stata notevole, praticamente uguale a quella di gennaio 2020, quando ancora non eravamo ...

Riapertura scuole a dicembre: le regole per il rientro ...

Riapertura scuole: le regole per il rientro. Si pensa alla data del 9 dicembre per riportare in classe anche le scuole superiori, ma i sindaci chiedono regole univoche

Scuola, Salvini: "Riapertura 7 gennaio rischia essere ...

"La scuola sono 8 milioni di studenti e uno di insegnanti, la spina dorsale del paese. Ma dire che il 7 riaprono indistintamente le scuole significa mettere a rischio tutti, se nel frattempo non ...