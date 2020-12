Renziani a caccia di visibilità. Mai l’attivazione del Mes con i 5S. Brescia, presidente Commissione Affari Costituzionali: “Surreale discutere di rimpasto in piena emergenza” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Credo ci sia una eccessiva ricerca di visibilità, una volontà di creare tensioni e suspense che personalmente non ho visto sulla revisione dei decreti sicurezza”. Non le manda a dire ai Renziani il presidente M5S della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, commentando l’ultimatum di Italia Viva sul Recovery Plan. E archiviando come “sospetti infondati” quelli di chi continua a sostenere che il voto di ieri sulla riforma del Mes sia l’anticamera della sua attivazione. Contro cui i 5S restano invece contrari. Dopo giorni di fibrillazioni, i 5 Stelle e la maggioranza hanno trovato la quadra sulla riforma del Mes che è cosa diversa dalla sua attivazione. Il Movimento ha ribadito chiaramente che finché sarà al Governo l’Italia non ricorrerà a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Credo ci sia una eccessiva ricerca di, una volontà di creare tensioni e suspense che personalmente non ho visto sulla revisione dei decreti sicurezza”. Non le manda a dire aiilM5S delladella Camera, Giuseppe, commentando l’ultimatum di Italia Viva sul Recovery Plan. E archiviando come “sospetti infondati” quelli di chi continua a sostenere che il voto di ieri sulla riforma del Mes sia l’anticamera della sua attivazione. Contro cui i 5S restano invece contrari. Dopo giorni di fibrillazioni, i 5 Stelle e la maggioranza hanno trovato la quadra sulla riforma del Mes che è cosa diversa dalla sua attivazione. Il Movimento ha ribadito chiaramente che finché sarà al Governo l’Italia non ricorrerà a ...

