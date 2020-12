Renzi (e gli altri) fra fatti, intenzioni e parole. La bussola di Ocone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una delle prime regole della politica è che non contano le intenzioni ma i fatti, non l’“anima” ma il corpo (e la politica è attività, in tutti i sensi e gradi, legata alla strettamente alla corporeità). È quindi non solo impossibile, ma anche inessenziale, capire quali siano i reali intendimenti delle ultime prese di posizione di Matteo Renzi, che hanno fatto rinviare due volte il Consiglio dei ministri previsto per domenica scorsa. Vuole far cadere il governo, e cerca un pretesto; oppure vuole solo alzare la posta per entrare con maggior peso nella “cabina di regia” che provvederà ad allocare le ingenti risorse, più o meno a debito, che dovrebbero arrivare dall’Europa? E si accontenterebbe di una “cabina” rivista, o davvero vuole restituire dignità a quei luoghi deputati della democrazia, a cominciare dal Parlamento, che, già ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una delle prime regole della politica è che non contano lema i, non l’“anima” ma il corpo (e la politica è attività, in tutti i sensi e gradi, legata alla strettamente alla corporeità). È quindi non solo impossibile, ma anche inessenziale, capire quali siano i reali intendimenti delle ultime prese di posizione di Matteo, che hanno fatto rinviare due volte il Consiglio dei ministri previsto per domenica scorsa. Vuole far cadere il governo, e cerca un pretesto; oppure vuole solo alzare la posta per entrare con maggior peso nella “cabina di regia” che provvederà ad allocare le ingenti risorse, più o meno a debito, che dovrebbero arrivare dall’Europa? E si accontenterebbe di una “cabina” rivista, o davvero vuole restituire dignità a quei luoghi deputati della democrazia, a cominciare dal Parlamento, che, già ...

matteosalvinimi : #Salvini: PD-5Stelle-Renzi stanno impegnando la Camera per cancellare i miei Decreti sicurezza, nel pieno dell'emer… - TerzoTempo54 : RT @GiancarloDeRisi: Scommettiamo che Renzi non fa cadere il governo nemmeno stavolta?Il suo è un gioco delle parti. Gli italiani li ha tra… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: Esattamente otto anni fa Renzi chiudeva le porte a berlusconi, oggi invece si prende gli applausi non solo da forza Ita… - stelafleur : @PeppinodO @matteorenzi Se Renzi riscopre la coerenza, se Renzi torna ad attivarsi seriamente per il bene del Paese… - razorblack66 : RT @GiancarloDeRisi: Scommettiamo che Renzi non fa cadere il governo nemmeno stavolta?Il suo è un gioco delle parti. Gli italiani li ha tra… -