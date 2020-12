Rendimenti dei Btp in calo in attesa delle nuove misure Bce Titoli decennali ormai sotto lo 0 | 5%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Si fanno sentire le attese per la riunione della Banca centrale europea in cui dovrebbe essere annunciato un rafforzamentoa sostegno dell’economia. Tra questi l’incremento per 500 miliardi di euro del programma di acquisto didi Stato dei paesi che verrà esteso di sei mesi, quindi per tutto il 2022. Per questa ragione sono indei bond di tutta l’area euro (se aumentano gli acquisti il valore sale e quini l’interesse pagato, fisso in valore assoluto, scende se calcolato come percentuale rispetto al valore dell’obbligazione). Idei Btp italiani sonoin negativo per scadenze fino a 5 anni, prossime allo zero sui 7 anni e positivi dello 0,4% sui, la durata più rappresentativa. I bond ...