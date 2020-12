Regione Puglia, la Commissione Sanità sarà guidata dal consigliere accusato di peculato sulle prenotazioni per le visite mediche dell’Asl (Di giovedì 10 dicembre 2020) A guidare la Commissione Sanità del consiglio regionale pugliese nelle vesti di presidente sarà un consigliere imputato da anni per peculato con l’accusa di aver sottratto, da dipendente, il denaro delle prenotazioni di visite mediche attraverso storni considerati “sospetti” al Centro unico prenotazioni di Mesagne, in provincia di Brindisi. Una cifra irrisoria, tra l’altro: poco più di 1.000 euro. Mauro Vizzino, al suo secondo mandato da consigliere regionale di maggioranza a sostegno del presidente della Regione, Michele Emiliano, ha commentato con orgoglio la sua nomina: “Ringrazio i colleghi per il prestigioso e gravoso incarico affidatomi che intendo ricoprire con dedizione e profitto, come già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) A guidare ladel consiglio regionale pugliese nelle vesti di presidenteunimputato da anni percon l’accusa di aver sottratto, da dipendente, il denaro dellediattraverso storni considerati “sospetti” al Centro unicodi Mesagne, in provincia di Brindisi. Una cifra irrisoria, tra l’altro: poco più di 1.000 euro. Mauro Vizzino, al suo secondo mandato daregionale di maggioranza a sostegno del presidente della, Michele Emiliano, ha commentato con orgoglio la sua nomina: “Ringrazio i colleghi per il prestigioso e gravoso incarico affidatomi che intendo ricoprire con dedizione e profitto, come già ...

