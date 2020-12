Regeni, "seviziato per giorni fino a morte" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - seviziato con acute sofferenze fisiche "in più occasioni ed a distanza di più giorni". E' quanto emerge nell' "Per motivi abietti e futili e abusando dei suoi poteri, con crudeltà, cagionava a Giulio Regeni lesioni" e "la perdita permanente di più organi, seviziandolo - si legge nel 415 bis - con acute sofferenze fisiche, in più occasioni ed a distanza di più giorni" attraverso strumenti taglienti e roventi "con cui gli cagionava con numerose lesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto cervico dorsale e degli arti inferiori; attraverso ripetuti urti ad opera di mezzi contundenti (calci o pugni e l'uso di strumenti personali di offesa, quali bastoni, mazze) e meccanismi di proiezione ripetuta del corpo dello stesso contro superfici rigide ed anelastiche". Per nove ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) -con acute sofferenze fisiche "in più occasioni ed a distanza di più". E' quanto emerge nell' "Per motivi abietti e futili e abusando dei suoi poteri, con crudeltà, cagionava a Giuliolesioni" e "la perdita permanente di più organi, seviziandolo - si legge nel 415 bis - con acute sofferenze fisiche, in più occasioni ed a distanza di più" attraverso strumenti taglienti e roventi "con cui gli cagionava con numerose lesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto cervico dorsale e degli arti inferiori; attraverso ripetuti urti ad opera di mezzi contundenti (calci o pugni e l'uso di strumenti personali di offesa, quali bastoni, mazze) e meccanismi di proiezione ripetuta del corpo dello stesso contro superfici rigide ed anelastiche". Per nove ...

