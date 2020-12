Regeni seviziato per 9 giorni dagli 007 egiziani. Fico: “Dai pm racconto agghiacciante. Bisogna andare avanti fino alla fine” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cinque testimonianze, raccolte dai pm di Roma, che schiariscono il buio che da sempre avvolge la fine di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso nel 2016 in Egitto. Il sostituto procuratore Sergio Colaiocco, pm romano titolare dell’inchiesta, dinanzi la commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Regeni, ha riportato una delle cinque testimonianze. “Ho visto Giulio ammanettato a terra con segni di tortura sul torace – è il racconto di un testimone riportato dal magistrato -. Nella sede della National Security il 28 o 29 gennaio ho visto Regeni in quella stanza con ufficiali e agenti. C’erano catene di ferro con cui legavano le persone, lui era mezzo nudo e aveva sul torace segni di tortura e parlava in italiano. Era sdraiato a terra, ammanettato. Dietro la schiena aveva dei segni”. Un’audizione nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cinque testimonianze, raccolte dai pm di Roma, che schiariscono il buio che da sempre avvolge la fine di Giulio, il ricercatore friulano ucciso nel 2016 in Egitto. Il sostituto procuratore Sergio Colaiocco, pm romano titolare dell’inchiesta, dinanzi la commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di, ha riportato una delle cinque testimonianze. “Ho visto Giulio ammanettato a terra con segni di tortura sul torace – è ildi un testimone riportato dal magistrato -. Nella sede della National Security il 28 o 29 gennaio ho vistoin quella stanza con ufficiali e agenti. C’erano catene di ferro con cui legavano le persone, lui era mezzo nudo e aveva sul torace segni di tortura e parlava in italiano. Era sdraiato a terra, ammanettato. Dietro la schiena aveva dei segni”. Un’audizione nel ...

