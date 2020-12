Regeni | quattro 007 egiziani verso il processo a Roma Ma risultano irreperibili

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e lesioni personali aggravate: è con queste accuse che la Procura disi appresta a trascinare alla sbarra 4 agenti segretiper l’omicidio del ricercatore italiano Giulio. Ma tutto questo rischia di rimanere solo un esercizio giuridico astratto senza alcun effetto reale perché i007considerati responsabili della morte disono, ad oggi, uccel di bosco. I magistratini, competenti per i reati compiuti contro cittadini italiani all’estero, hanno chiuso le indagini sull’assassinio di, rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. La conclusione delle indagini arriva a due anni dall’iscrizione avvenuta – il 4 dicembre 2018 – nel ...